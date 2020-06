Sommerfreizeiten im Kreis Die Jugendlichen erwartet ein Fünf-Sterne-Sommer

So sei man eben selbst zu dem Schluss gekommen, dass die Freizeiten heuer anders stattfinden müssen. „Die Kinder und Jugendlichen sollen trotzdem eine gute Zeit in den Sommerferien haben“, betonen Schelle und Bechle. Und so gibt es nun einen Fünf-Sterne-Sommer. „Die Ressourcen sind ja da“, erklärt Martin Schelle. Also treffen sich die Kinder und Jugendlichen diesen Sommer wochenweise tagsüber in den Gemeindehäusern in kleineren Gruppen, sodass die Hygieneregeln berücksichtigt werden können. Dem Spaß soll das keinen Abbruch tun. „Wir haben ein Programm ausgearbeitet und werden drinnen und draußen viel Bewegung und Action haben, zudem wird die biblische Botschaft eine Rolle spielen.“ Geschlafen wird zuhause, das Mittagessen komme von örtlichen Gastronomen, um einerseits diese zu unterstützen und andererseits die Mitarbeiter zu entlasten.