Sommerferienprogramm in der Region Sommerspaß für Kinder fällt nicht ins Wasser

Auch Großbottwars Bürgermeister Ralf Zimmermann lässt keinen Zweifel zu: „Wir werden auch in diesem Jahr ein Paket anbieten und sind gerade dabei, die Angebote zu sammeln“, erklärt er. Die beteiligten Vereine und Institutionen hätten 2020 gezeigt, dass sie ein angepasstes Programm auf die Beine stellen könnten. Noch keine konkreten Pläne gibt es in Mundelsheim, doch auch dort gibt sich Bürgermeister Boris Seitz zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass wir ein Programm hinkriegen. Im vergangenen Jahr hat es auch geklappt.“

Wenig Optimismus in Affalterbach und Steinheim

Weniger optimistisch ist man in Affalterbach. „Wir wollen die Pandemieentwicklung noch ein wenig abwarten. Aber ich schätze, dass wir erst 2022 wieder ein Sommerferienprogramm anbieten werden, wenn sich die Lage normalisiert hat“, sagt Bürgermeister Steffen Döttinger. Im vergangenen Jahr habe man ein paar Angebote machen wollen, die Anmeldezahlen seien jedoch so bescheiden gewesen, dass man sich am Ende auf eine Absage verständigt habe. „Außerdem hat man am vergangenen Wochenende gesehen, dass die Inzidenz im Kreis auch schnell wieder über 100 steigen kann, wenn zu viel und zu früh geöffnet wird“, fügt er hinzu.

Ganz sicher kein Kinderferienprogramm wird es in Steinheim geben. „Wir haben das Thema in der Verwaltung intensiv diskutiert und sind dann zum Schluss gekommen, dass es keinen Steinheimer Sommerspaß 2021 geben wird“, erklärt der Erste Beigeordnete Norbert Gundelsweiler. Die Gesundheit habe weiter allerhöchste Priorität. Allerdings bleibe es Vereinen, Organisationen und anderen Programmanbietern unbenommen, in eigener Regie kurzfristig Programmpunkte und Aktivitäten unter Beachtung des Infektionsschutzes anzubieten.