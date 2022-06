Sommerfahrplan der Fußball-Bundesliga Nur einen Club zieht es in die Ferne

Sommerzeit ist Trainingslagerzeit. Zwei Wochen nach Ende der abgelaufenen Saison haben die meisten Clubs der Fußball-Bundesliga ihren Sommerfahrplan veröffentlicht. Die allermeisten von ihnen schlagen ihre Zelte in bekannten Gefilden im Alpenraum auf – so auch der VfB Stuttgart. Anders als in den vergangenen beiden Jahren lösen sich die Vereine aus der Corona-Isolation und wollen ihren Fans wieder mehr Kontaktmöglichkeiten bieten. Die Zeit der Fernreisen scheint unterdessen vorbei. Ob dauerhaft oder nur in Folge der Pandemie wird die Zukunft zeigen. In diesem Sommer zieht es jedenfalls nur einen Verein in die Ferne.