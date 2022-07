Sommer-Transferfenster 2022 Das müssen Sie zur Wechselphase wissen

„Die Transferperiode wird an das diesjährige Wechsel-Zeitfenster anderer europäischer Top-Ligen angepasst, um einen Wettbewerbsnachteil für die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga im Vergleich zu Konkurrenten aus diesen Ländern zu vermeiden und Transfers an diesem Tag noch zu ermöglichen“, hieß es Ende Mai vonseiten der DFL. Die hatte damals auf ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, den Zeitraum anzupassen – vom 31. August auf 1. September. Diese Phase gilt auch für die Topligen in Spanien, Italien und Frankreich in diesem Jahr. Die Premier League etwa reagierte auf den wegen der WM in Katar vorgezogenen Saisonstart (5. August) und öffnete das Transferfenster bereits zum 10. Juni. Schluss ist aber ebenfalls am 1. September.