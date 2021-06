Soloprojekt des Schlagzeugers Marius Bornmann „Ob das Heisskalt-Fans auch gefällt?“

Kann man derzeit überhaupt ans Livespielen denken?

Das steht hinten an, auch weil die Clubs für lange Zeit ausgebucht sind. Insgeheim bin ich auch ganz froh, dass ich nicht mehrfach eine Tour verschieben und Fans vertrösten muss. Das kann im Herbst ja wieder passieren. Außerdem sind ja noch längst nicht Konzerte wie früher möglich. Bei Heisskalt hatten wir Angebote, in einer Location mit Tausender-Kapazität zu spielen, aber nur vor 150 Leuten. Trotzdem habe ich großen Respekt vor allen, die jetzt im Sommer was aus dem Boden stampfen.

Wo verorten Sie Ihre Musik?

Im Pop, vielleicht so ein bisschen in der Nähe von Cro oder Leoniden – auch wenn ich mich mit so wahnsinnig guten Künstlern nur ungern selbst in einen Topf werfen möchte. Die Songs sind vielleicht ein Gegenentwurf zu Heisskalt. Das wird ja auch spannend, weil ich über meine eigenen Kanäle in den sozialen Medien bis jetzt vor allem Heisskalt-Fans erreiche. Ob das denen gefällt?

Bislang waren Sie vor allem Schlagzeuger. Schreiben Drummer andere Songs?

Habe ich mich auch gefragt. Jeder denkt da an Phil Collins, Dave Grohl, ich noch an Aaron Gillespie von Underoath, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Es gibt scheinbar Schlagzeuger, die sich übersehen fühlen. Mir ging es bei Heisskalt ähnlich. Ich habe mir gedacht: Ich kann doch noch mehr als trommeln. Und auf Ihre eigentliche Frage: die Songs sind stark von den Beats gedacht, Synthesizer und Schlagzeug habe ich selbst eingespielt und programmiert. Und Daniel Strohäcker hat sie dann eben ausproduziert.

Sitzen Sie bei Marius-Konzerten am Schlagzeug oder werden Sie nur das Mikro in der Hand haben?

Es muss auf jeden Fall ein Schlagzeug auf der Bühne stehen. Ich werde da wohl hin und her wechseln. Nur mit Mikro, das wird sich definitiv komisch anfühlen. Aber das haben viele andere Leute auch schon geschafft.