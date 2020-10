Solartechnik SolarConsult aus Freiberg Schluss mit den Mythen rund ums Thema Ökostrom

Familie Ludwig ist dank Solarstrom nahezu autark

Das Photovoltaik-Kraftwerk zur Eigenstromerzeugung, das seit Kurzem das Dach der jungen Familie ziert, liefert im Jahr rund 10.000 Kilowattstunden CO2-freien Solarstrom: "Das ist in etwa das Doppelte des jährlichen Strombedarfs einer vierköpfigen Familie. Was im Sommer zu viel an Energie produziert wird, wird einfach gegen eine kleine Vergütung ins Netz eingespeist",erklärt Ralf Kleinknecht und fügt an: "Dank eines intelligenten Speichersystems mit einer Kapazität von 5,7 Kilowattstunden wird der Haushalt mit dem tagsüber gespeicherten Solarstrom über Nacht bis zum ersten Sonnenstrahl am nächsten Morgen autark versorgt. So muss kein Strom aus dem Netz bezogen werden." Diese neue und günstige Solar-Strom-Speichertechnik ermöglicht es den Hausbesitzern, sich im Sommer zu 100 Prozent, im Winter zu 60 Prozent und im Jahresdurchschnitt zu 80 Prozent mit eigenerzeugtem Ökostrom zu versorgen.Und das zu einem sensationell günstigen Eigen-Strompreis von 0,12 Euro pro Kilowattstunde, der im Gegensatz zu den herkömmlichen Stromanbietern in den kommenden Jahren garantiert nicht steigen wird. Aktuell beträgt der Strom-Autarkiegrad von Familie Ludwig genau 94 Prozent. Selbst der hohe Verbrauch des eigenen Brotbackofens wird problemlos und vollständig mit sauberem Strom gedeckt.