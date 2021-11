Solarenergie in Marbach Auf Parkplätzen soll Strom entstehen

Experte sieht Mehrwert für die Unternehmen

Wobei es Hans Martin Gündner lieber sehen würde, wenn die Unternehmen selbst das Heft des Handelns in die Hand nähmen. „Die Kosten für aufgeständerte Fotovoltaik – im Gegensatz zur Installation auf Dächern – sind hoch. Es wird kaum möglich sein, die notwendigen Aufwendungen nur über die Stromerlöse zu finanzieren. Für eine Bürgerenergiegenossenschaft würde das sehr schwierig“, erklärt er. Selbstverständlich müssten die Firmen die gleichen Ausgaben schultern, sie hätten aber auch einen Mehrwert, von dem eine Bürgergenossenschaft so nicht zehren würde. Kaufland und Co. hätten einen hohen Energiebedarf zur Kühlung, „und zwar im Schwerpunkt zeitgleich mit sonnigen Zeiten“, erläutert Gündner. Ferner könne mit solargespeisten Auto-Ladepunkten die Einkaufsattraktivität gesteigert werden. Zudem verschaffe ein derartiges Projekt gesellschaftliche Akzeptanz.