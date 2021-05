Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan Der kleine Prinz ohne Prinzentitel – Archie wird zwei

Meghan war wegen ihrer Schwangerschaft nicht zur Beerdigung von Philip angereist. Auf einem Pressefoto war die Herzogin von Sussex mit großem Babybauch zu sehen. Im Sommer soll es soweit sein. Seinen nächsten Geburtstag wird Archie also schon in der Gesellschaft eines Schwesterchens feiern.

Doch ob bis dahin wieder Frieden eingekehrt ist zwischen den Royals in Kalifornien und ihren Verwandten in England, steht in den Sternen.

Queen schichte zu Weihnachten ein Waffeleisen

Eigentlich wurde erwartet, dass Harry am 1. Juli nach London kommt - dem 60. Geburtstag seiner 1997 bei einem Autounfall gestorbenen Mutter, Prinzessin Diana. Harry und William wollten gemeinsam eine Statue auf dem Gelände des Kensington-Palasts enthüllen. Ob das nun stattfindet, ist ungewiss. Zumindest ein Mindestmaß an Kommunikation scheinen die beiden aufrechtzuerhalten: Für eine Ausstellung im Kensington-Palast einigten sie sich darauf, das Hochzeitskleid ihrer Mutter als Leihgabe zur Verfügung zu stellen.

Was Archie zum Geburtstag geschenkt bekommt, ist unklar. Es könnte aber wieder etwas Praktisches dabei sein. Wie Harry kürzlich erzählte, schickte die Queen zu Weihnachten ein Waffeleisen, das beim kleinen Prinzen ohne Titel äußerst gut angekommen sein soll. „He loves it“ (Er liebt es), schwärmte Harry vom Waffeln backen mit Archie.