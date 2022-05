Softwarefehler Störung von Zahlungs-Terminals im Einzelhandel hält an

Der US-Hersteller Verifone hatte sich erstmals am Donnerstag zu den Problemen geäußert und eine Lösung angekündigt: "Wir werden in Kürze ein Software-Update für unsere Kunden bereitstellen, um das Problem zu beheben, und werden unsere Kunden informieren, sobald dieses verfügbar ist", teilte ein Sprecher von Verifone-Deutschland in Bad Hersfeld mit. Der Terminal-Typ H5000 wird den Angaben zufolge hauptsächlich in Deutschland eingesetzt.