Software-Firma aus Göppingen Teamviewer wächst langsamer als zuletzt

In den ersten beiden Quartalen war Teamviewer deutlich schneller gewachsen, weil die Nachfrage nach Homeoffice-Lösungen in der Pandemie stark wuchs. Das Unternehmen bietet unter anderem Software für Fernwartung und Videokonferenzen an. Der tatsächliche gebuchte Umsatz stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 117,2 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 31,6 Millionen Euro, mehr als das Doppelte als im Vorjahreszeitraum (13,6 Millionen).