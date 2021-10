Sofia Gubaidulina 90. Geburtstag Kompositionen zwischen Passion und Apokalypse

Pinneberg - Passion und Apokalypse in einem Werk? Die russische Komponistin Sofia Gubaidulina hat das gewagt, und so dürfte ihre „Johannespassion“ vielen Besuchern des Großprojekts „Passion 2000“ der Internationalen Bachakademie in Stuttgart in Erinnerung geblieben sein: als polystilistische Vermählung von Religion und Musik, russisch-orthodoxem Kirchengesang und mächtigen Tonballungen, Trauer und Vision, Atonalität und schlichter Melodik. Dazwischen: ganz viel Stille.