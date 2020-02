Sönke Zillmann entwickelt Produkte bei Huober in Erdmannhausen mit Der verschwiegene Verhandlungspartner

Erdmannhausen – Sönke Zillmann ist ein freundlicher, aber auch sehr verschwiegener Mann. Das hat mit seiner Aufgabe bei der Firma Huober Brezel in Erdmannhausen zu tun. Der studierte Ökotrophologe ist Ansprechpartner für große Handelsmarken aus Drogerie, Discount und Lebensmitteleinzelhandel, die Knabbergebäck im Portfolio haben. Zusammen mit deren Vertretern bespricht und entwickelt er Ideen für neue Produkte, an denen Huober beteiligt ist. Der Clou dabei: Nicht immer steht der Name Huober dann auch auf der Verpackung. „Die Markenvertreter kommen mit mehr oder weniger konkreten Vorstellungen zu uns, und dann überlegen wir, wie wir ihre Qualitätsansprüche umsetzen können“, erklärt der 54-Jährige, dessen Tagesablauf völlig unplanbar ist.