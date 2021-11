So war „Wetten, dass . . .?“ Gottschalk war ganz der Alte

Die Antwort: Ja, „Wetten, dass . . .?“ war schon viele Jahre vor der Absetzung Ende 2014 genau so, wie es nun auferstand. Es waren jede Menge Stargäste da, Helene Fischer, Udo Lindenberg, Joko und Klaas, Björn Ulvaeus und Benny Andersson von Abba, und Gottschalk führte mit ihnen Gespräche von zermürbender Nichtigkeit. Der Moderator ließ seine Gäste wie üblich kaum je ausreden, er witzelte unablässig vor sich hin, überzeugt, so Schwung in den Laden zu bringen.