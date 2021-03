So groß wie ein Fußballfeld Asteroid kommt Erde näher

Stuttgart - Alle zwei Jahre macht er bei seinem Weg um die Sonne einen Abstecher in Richtung Erde: Der Asteroid 535844 (2015 BY310). Am vergangenen Mittwoch flog der Gesteinsbrocken um 10.48 Uhr am blauen Planeten vorbei. Da der Asteroid einen Durchmesser zwischen 120 und 170 Metern hat und damit so groß wie ein Fußballfeld ist, hat ihn die Weltraumbehörde NASA als potenziell gefährlich eingestuft. Allerdings zog er mit einer Geschwindigkeit von 26.300 Kilometern pro Stunde und in einem Abstand von 5 Millionen Kilometern gefahrenlos an der Erde vorbei.