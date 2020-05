So gelingt der Small-Talk in Coronazeiten Bitte lächeln – trotz Mundschutz

Lachen baut Stress ab

Und die können mehr als nur starr über den Maskenrand zu blicken: „Wir werden uns ein neues Lächeln angewöhnen müssen; eins, das so breit ist, dass man die ganze Gesichtsmuskulatur spürt“, sagt Stefan Verra. Nur dann lachen auch die Augen mit. Und Lachen ist wichtig, betont Dirk Eilert, Experte für Mimik und Körpersprache aus Berlin. „Und jedes Lachen baut Stress ab. Und das kann in diesen belastenden Zeiten wirklich jeder gebrauchen“, sagt Eilert. Für alle Fans von Sonnenbrillen kommt jetzt eine schlechte Nachricht: „Zusammen mit einer Maske sind sie ein absolutes Tabu, denn dann verschwindet ja auch noch die Augenkommunikation“, sagt Stefan Verra. „Eine solche Vermummung erinnert an Terroristen.“ Er selbst zieht seine Sonnenbrille im Gespräch schon immer aus. Der Grund: „Das wirkt einfach unsympathisch.“