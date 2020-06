So geht’s weiter beim VfB Stuttgart Normalo-Woche vor der Schlussfeier

Stuttgart - Es gab Feierbilder aus der Kabine, es gab ein Video, wie das Essen im Nürnberger Hotel zu einer kleinen Party umfunktioniert wurde, auf der Heimfahrt wurde im Bus gesungen, und am Clubzentrum erwarteten einige Fans die Mannschaft des VfB Stuttgart. So endete am Sonntag ein denkwürdiger Tag – an dem der letztjährige Absteiger mit dem 6:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga quasi perfekt gemacht hat.