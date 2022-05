Tipps für Reisen Wir stellen Alternativen zu überfüllten Städten vor

So aber macht das Reisen keinen Sinn mehr. Mit Störern will man nicht teilen. Weder Lieblingsplätze noch Alltag oder Gedanken – und ein wenig Teilhabe an all diesem erwarten Besucher in einer fremden Stadt ja doch immer. Eindringlinge zockt man vielleicht noch ab. Dann will man sie aber so schnell wie möglich loswerden.