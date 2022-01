Schuhe, Taschen und Co. Wie nachhaltig sind Leder und vegane Alternativen?

Wie nachhaltig Leder ist, hängt auch stark davon, woher die Tierhäute dafür kommen. Oft wird angeführt, dass es Leder gibt, solange Menschen Fleisch essen – in den meisten Fällen sind die Tierhäute ein Abfallprodukt der Fleischproduktion. Kritik daran lautet aber, dass das Geschäft mit den Tierhäuten die Lederproduktion profitabler macht, also ein zusätzlicher Anreiz zur Fleischproduktion ist. Und die Fleischproduktion hat für sich keine sehr gute Ökobilanz.

Pflanzliches Kunstleder braucht oft Zusätze

Du kannst natürlich auch auf eine Lederalternative setzen. Hier gibt es mittlerweile eine breite Auswahl an Materialien: Ananasleder oder Bananenleder etwa, die aus Blättern bzw. Stämmen gefertigt werden, die sonst bei der Ernte übrigbleiben. Auch Kork und Papierleder sind Alternativen. Textilexperte Kai Nebel verfolgt diese Entwicklungen seit längerem – und hält doch wenig davon.

„Das Problem bei diesen Naturprodukten ist, dass sie nicht sonderlich haltbar sind“, sagt Nebel. Dazu würden die meisten Materialien synthetische Bindemittel oder Kunststoffzusätze benötigen, um haltbar zu werden. Recycelbar seien sie dann nicht mehr. Manche Hersteller etwa von Korkprodukten oder Kaktusleder geben dagegen an, ohne Kunststoffzusätze auszukommen. Nebel findet die Entwicklung dieser Materialien gut, aber er hält es für problematisch, dass man sich etwa mit Schuhen aus Ananasleder ein gutes Gewissen kaufe. „Das Hauptproblem ist der Überkonsum“, sagt Nebel.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Eine Ananastasche fürs Gewissen

Hoffnungsträger: Pilzleder

Alle Materialien haben also Vor- und Nachteile – wie soll man da eine Entscheidung treffen? „Die lange Nutzung ist der Schlüssel“, sagt Nebel. Braucht man trotzdem wieder mal eine Jacke oder einen Rucksack, solle man zuerst nach Gebrauchtem schauen – denn am nachhaltigsten ist immer das, was nicht mehr produziert werden muss. Wenn man doch was Neues kauft, bleibt nichts anderes übrig, als sich genau mit den Materialien auseinanderzusetzen. Bei Leder kann man auf Biolabels und pflanzliche Bearbeitung setzen. Bei pflanzlichen Leder-Alternativen kann man darauf achten, dass möglichst nur ein Material verwendet wird – entweder ausschließlich Kunststoffe oder Pflanzenleder oder Zusatzstoffe. Auch die Transportwege, also wo die Materialien herkommen, spielen eine Rolle.

Kai Nebel hat übrigens einen Hoffnungsträger unter den Lederalternativen: Pilz-Myzelien, also die fadenförmigen Zellen eines Pilzes, wie sie normalerweise unter der Erde wachsen. Damit sollen sich Stoffe fertigen lassen, die sich optisch und haptisch kaum von Leder unterscheiden. Selbst Luxushersteller wie Stella McCartney und Hermes setzen auf das Pilzleder – bald sollen erste Produkte damit auf den Markt kommen.