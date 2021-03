Smudo bei „Anne Will“ „Luca“-App macht Hoffnung

Neu: Nicht-Smartphone-Nutzer miteinschließen

Woopen, die dem Corona-Expertenrat in Nordrhein-Westfalen angehört, kündigte an, ihr Rat werde Bund und Ländern am 0+1. März einen Strategiewechsel vorschlagen. So sollten Öffnungen nicht etwa an Zeitpunkte und Bereiche geknüpft sein, sondern an Schutzkonzepte, die über den Status quo hinausgehen. Die Strategie für Impfen, Schnelltest und Selbsttests müsste optimiert werden, begleitet von einer Informationskampagne und man müsse auf eine digitale Plattform in der Kontaktnachverfolgung setzen. Die solle täglich Infektionsketten nachverfolgen können, sowohl für die Gesundheitsämter als auch die Nutzer einfach sowie mit dem Datenschutz vereinbar sein. Doch auch Fairness dürfe nicht außer Acht gelassen werden: Tags etwa, die am Handgelenk oder am Gürtel getragen werden können, können das übernehmen – und sollten gerade in Betrieben, Friseursalons und Restaurants ausliegen, erklärte Woopen.

Yogeshwar und Woopen mahnten, sich nicht aufs Impfen allein zu verlassen: „Wir sind ja gar nicht sicher, ob nicht irgendwann eine Mutation kommt, bei der die Impfstoffe nicht greifen und bis die Impfstoffe greifen, brauchen wir ein Sicherheitsnetz.“ Dafür forderte die Medizinethikerin, dass in die Produktionskapazitäten der Tests investiert werden müsse. Und ergänzte, dass dabei allerdings zumindest europäisch, wenn nicht international gedacht werden müsse – das würde dann auch Reisen wieder erlauben. Da bleibe nur zu hoffen, dass das Testen besser laufe als das Impfen, fügte Leutheusser-Schnarrenberger hinzu. Yogeshwar resümierte, dass die Tests Freiheit zurückgeben würden. Und schlug vor, eine Art Bundesliga-System zu schaffen – um so nach dem Prinzip von No-Covid Anreize zu schaffen, sich weiter an die Maßnahmen zu halten. Denn irgendwann sei der Lockdown nicht mehr vermittelbar.