"Smishing"-Versuche im Kreis Heilbronn Links in SMS führen zu Schadsoftware

Warnhinweise nicht ignorieren

Wird diese installiert, gibt das Smartphone üblicherweise mehrere Warnhinweise aus. Wird der Installation aber dennoch zugestimmt, schnappt die Falle zu. Die Kriminellen kapern anschließend das Gerät und versenden zahlreiche SMS an andere Personen weiter. In Einzelfällen sorgene diese Nachrichten für Schäden im dreistelligen Euro-Bereich, wenn die Nutzer keine entsprechende Flatrate besitzen. Gravierender ist es aber, dass die Betrüger so auch Zugriff auf sämtliche gespeicherte Passwörter erhalten. Damit könnten die Täter etwa Gutscheine in den App-Stores kaufen oder ähnliches.