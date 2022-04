Smart-Premiere Beim Smart ist alles neu – außer dem Markenzeichen

Fast 27 Jahre nach der Premiere des ersten Smart auf der Frankfurter Automesse IAA hat am Donnerstagabend in einem ehemaligen Berliner Postbahnhof, der heute als rustikale Event-Location dient, ein weiteres Modell Premiere gefeiert. Außer dem Markenzeichen ist alles neu: das Marktsegment, das Geschäftsmodell, die Vertriebsstrukturen. Handelte es sich beim ersten Smart um einen kleinen Zweisitzer, so präsentiert sich das 4,27 Meter lange neue Elektroauto mit der Modellbezeichnung Smart #1 als kompakter viersitziger SUV, der mit einem klassischen Geländewagen aber eher wenig zu tun hat.