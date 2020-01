SKV Oberstenfeld will gewinnen Der SKV hofft, dass die Serie des Gegners hält

Dass derzeit die Handball-Europameisterschaft läuft, birgt eine weitere Unsicherheit. Denn deshalb hat die zweite Bundesliga Spielpause. „Aber es gibt meines Wissens gar nicht so viele Spieler in der ersten Bietigheimer Mannschaft, die unter 21 Jahre alt sind und daher unten spielen könnten. Vergangenes Wochenende gegen Alfdorf habe ich jedenfalls keinen gesehen“, sagt Walter. Trotzdem unterlag die BBM-Zweite, die als Vorletzter um den Klassenerhalt kämpft, nur mit einem Tor gegen den Tabellenzweiten. „Sie haben Anton Heling eingesetzt, der früher in der Ersten gespielt hat und jetzt eigentlich Trainer ist. Insgesamt haben sie gegen Alfdorf wirklich gut gespielt“, hat Walter beobachtet. „Sie schießen nur selten aus dem Rückraum, sondern versuchen meist, bis zum Kreis durchzukommen. Es ist nicht so, dass sie keine Shooter hätten, aber sie gehen eher auf die Lücken. Und sie geben nie auf. Das haben wir auch im Hinspiel zu spüren bekommen.“ Da führten die Oberstenfelder zweimal mit fünf Toren, mussten sich am Ende aber mit einem Unentschieden begnügen. Ein Sieg im Rückspiel würde daher also auch bedeuten, das der SKV im direkten Vergleich vorne liegt, was bei Punktgleichheit am Saisonende den Ausschlag gibt. Es scheint momentan zwar unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt, „aber in dieser Liga schließe ich nichts aus“, macht Walter klar, dass auch dieser Aspekt für ihn relevant ist.