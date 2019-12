SKV Oberstenfeld siegt erneut Mit Erfolg in die Winterpause

Dass der SKV bereits zur Pause 16:12 führte, war für Michael Walter jedoch fast etwas zu wenig. „Wir haben kurz davor einige verworfen und hinzu kam, dass meine Spieler angefangen haben, in der Abwehr zu spekulieren. Das haben wir in der Kabine angesprochen und danach haben alle wieder diszipliniert gespielt und ihre Aufgabe übernommen“, so der Coach. Die komplett offene Manndeckung, mit der die Hausherren die Oberstenfelder in der zweiten Halbzeit noch einmal aus der Reserve locken wollten, lösten die Gäste einfach mit einem siebten Feldspieler. „Wir hatten dann immer komplett freie Würfe“, so Michael Walter. Und wurde es doch mal eng, war der an diesem Tag gut aufgelegte Tim Schniering im Tor zur Stelle. „Alles in allem war das ein verdienter Sieg“, fand Walter, der froh ist, dass nun Pause ist. SKV Oberstenfeld:

Schniering (1), Zieker – Krautt, Schädlich, Goller (1), Pflugfelder (2), Cakar (1), Meder, Stauch (4), Babjak (1/1), L. Eisele (2), Stahl (6), Fuhrmann (9/1), H. Eisele (5/2).