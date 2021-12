SKV Oberstenfeld Schlüsselspiel für den SKV

Personalprobleme haben sich noch verschärft.

Da trifft es sich gar nicht gut, dass sich die Personalprobleme am vergangenen Wochenende noch verschärft haben, da Tassilo Heling nun mit einer Bänderverletzung ausfällt. Marc Pflugfelder geht ja schon seit Wochen angeschlagen in jedes Spiel, womit der ohnehin nicht üppig besetzte Rückraum nun buchstäblich auf dem letzten Loch pfeift. Zudem hat der junge Elias Castiello zwar vor zwei Wochen in Leonberg ein Riesenspiel gemacht, eine Woche später zeigte sich jedoch, dass er noch nicht konstant genug in seinen Leistungen ist. „Daher brauchten wir noch weitere Optionen“, erklärt Thomas Pflugfelder. Daher wurden kurzerhand sein Co-Trainer Timo Stauch, der diese Saison schon einmal zum Einsatz kam, und Sebastian Sauerland reaktiviert. Der mittlerweile 42-jährige Sauerland, Spitzname Pony, ist mit seiner Größe und Physis immer gut für einfache Tore aus dem Rückraum. „Er trainiert immer einmal pro Woche bei uns mit. Daher denke ich, dass die Luft für zehn Minuten reichen sollte, vielleicht auch für eine Viertelstunde“, hofft Thomas Pflugfelder auf Entlastung für seine anderen Rückraumspieler.