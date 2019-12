SKV Oberstenfeld muss auswärts ran „Wir müssen dahin gehen, wo es wehtut“

Zumal die Hausherren, die aktuell auf Rang sieben stehen, sich in den vergangenen Wochen stabilisiert haben. „Am Anfang waren deren Leistungen sehr schwankend, dies ist nun nicht mehr so. Sie sind super stark“, findet Walter. Dies belege unter anderem der zuletzt klare 33:21-Sieg gegen die SG Schozach-Bottwartal. „Sie haben einen sehr starken Rückraum mit Denis Gabriel und Robin Mack, aber auch einen flinken Halbrechten mit Elias Müller“, zählt der Oberstenfelder Trainer auf. Des Weiteren warnt er vor den schnellen Konterspielern der Schwaikheimer. „Marcel Wied macht immer seine fünf bis sechs Kontertore“, hat Walter beobachtet. Hinzu komme, dass die Sportfreunde mit Stefan Doll und Dennis Kellner „über Torhüter verfügen, die mit zu den besten der Liga gehören“, und am Kreis mit Chris Hellerich ein drittligaerfahrener Akteur die Fäden zieht. „Er kämpft zudem in der Abwehr mit harten Bandagen“, so Walter.