SKV Oberstenfeld erwartet Schmiden „Sie sollen sich ordentlich strecken müssen“

Oberstenfeld - Mit einem „knallharten Spiel“ rechnet Michael Walter, der Trainer von Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld, an diesem Sonntag (17 Uhr), wenn der TSV Schmiden in der Sporthalle in den Bäderwiesen gastiert. Denn die Gäste reisen als Zweiter und mit ordentlich Offensivpower an. „Sie spielen super schnell und werfen mit die meisten Tore der Liga“, sagt Walter. Nur ein Team erzielte in der laufenden Runde bislang mehr: der SKV Oberstenfeld selbst. Die Bottwartäler haben 537 Mal getroffen, die Schmidener 532 Mal in 18 Spielen. Heißt: Es wird das Duell der zwei besten Offensiven.