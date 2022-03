Skispringen Lindvik erfüllt sich Goldtraum - Geiger begrenzt Schaden

Geiger steigert sich

Geiger konnte sich nach einem fürchterlichen ersten Flugtag immerhin noch steigern. Nach 209 und 199 Metern waren es diesmal 234,5 und 220,5 Meter, im Probedurchgang ging es einmal sogar über die 240-Meter-Marke. "So sollte man anfangen, so hätte man gestern starten müssen. Die Flüge jetzt habe ich unglaublich genossen. Das ist richtig cool. Es ist wie ein Aufzug - man zieht hoch und wird schnell, der Hammer", sagte Geiger in der ARD. In der Planica-Form, die ihm 2020 Gold im Einzel und Silber im Team bescherte, war der 29 Jahre alte Allgäuer diesmal aber zu keinem Zeitpunkt.