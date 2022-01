Skispringen Neue Rollen: Geiger enttäuscht, Eisenbichler obenauf

Der Enttäuschte: Mit seiner eigenen Leistung war Geiger überhaupt nicht zufrieden. Der 28-Jährige war in Topform und als Führender im Gesamtweltcup zur Tournee gereist. Einem fünften Platz in seiner Allgäuer Heimat zum Auftakt folgte nun nur Rang sieben auf der Großen Olympiaschanze. "Es sind mehrere Sachen zusammengekommen", sagte er. "Dass es bei der Tournee wieder passiert, ist echt zum Kotzen." Eisenbichler kündigte an, kurz mit seinem Freund zu reden. "Er kommt schon wieder auf den Dampfer", sagte er.

Der Überragende: Für Kobayashi könnte es derzeit kaum besser laufen. Er springt von Sieg zu Sieg und hat dabei auch das Glück auf seiner Seite. Nur elf Zentimeter lag er am Samstag vor Eisenbichler. Der Japaner, der sich auch das Gelbe Trikot für den Ersten im Gesamtweltcup sicherte, macht auf der Schanze und in der Luft kaum etwas falsch.

"Ryoyu ist extrem stabil", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. "Er ist absolut der beste Springer momentan." Der Österreicher in Diensten des Deutschen Skiverbands hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. "Im Skispringen ist alles möglich. Auch der beste Skispringer macht vielleicht mal einen Fehler. Dann müssen wir dastehen, wenn er einen Fehler macht."