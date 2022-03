Skispringen Geiger auf Rang 17 in Qualifikation: Slowene Lanisek gewinnt

Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich der Slowene Anze Lanisek vor seinem Landsmann Timi Zajc und dem Norweger Johann André Forfang. Die Slowenen präsentierten sich auf ihrer Heimschanze insgesamt sehr stark. Gleich zehn von ihnen qualifizierten sich für den Wettkampf der besten 40 Flieger. Als bester Deutscher belegte Constantin Schmid den zwölften Platz. Stephan Leyhe aus Willingen schaffte es nicht in den Wettkampf an diesem Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport). Wegen Problemen mit der Anlaufspur hatte die Qualifikation nicht wie geplant um 11.00 Uhr stattgefunden, sondern begann erst vier Stunden später.