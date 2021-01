Skispringen Doppelpodest für Eisenbichler und Geiger - Granerud stürzt

Schon beim Teamspringen am Samstag hatte das Horngacher-Team einen Aufwärtstrend unter Beweis gestellt. In der Besetzung Eisenbichler, Geiger, Martin Hamann und Pius Paschke landete das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf Rang drei hinter den siegreichen Norwegern und Polen. "Das war ein richtig schöner Wettkampf", sagte Geiger, dem der weiteste Sprung im deutschen Quartett gelang. "Heute haben wir mal vom ersten Sprung weg Gas gegeben." In der Vorwoche hatten Deutschlands Skispringer im Team noch einen enttäuschenden sechsten Platz belegt.