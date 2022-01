70. Vierschanzentournee Die Tournee-Bilanz: Springer,Wetter, Stimmung,Corona

Wetter: So richtig winterlich und verschneit wurde es nur an den beiden Tagen in Bischofshofen. In Oberstdorf regnete es stark, das Neujahrsspringen fand unter blauem Himmel und bei frühlingshafter Sonne statt. Und am Bergisel herrschte so starker Wind, dass erst zum zweiten Mal in der Tournee-Geschichte ein Springen abgesagt und an einem anderen Ort nachgeholt werden musste.