Skispringen Corona-Schock direkt vor Peking: Wellinger positiv getestet

Wellinger: "Das ist extrem bitter"

"Was soll ich sagen? Das Knie ist wieder besser, ich habe medizinisch die Freigabe gekriegt, dass ich springen könnte, dürfte. Dann kommt der Scheiß-Corona dazwischen", sagte der Bayer in einer ersten Stellungnahme. In der Vorwoche hatte Wellinger die Wettbewerbe in Zakopane auslassen müssen, nachdem er einen Stich im Knie gespürt hatte. Er habe einen CT-Wert, der zwar über 30 ist, "aber leider positiv zählt", schilderte Wellinger. "Da kann ich leider, leider nicht in Neustadt springen. Das ist extrem bitter."