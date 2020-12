Ski-Weltcup DSV-Abfahrer enttäuschen bei Mayer-Sieg in Bormio

Die gab es in diesem Winter auch schon für Baumanns Teamkollegen Andreas Sander. Bei der Abfahrt in Bormio reichte es für den Ennepetaler mit 1,41 Sekunden Rückstand allerdings nur zu Rang 19. Er habe "so ein bisschen die Kampflinie verloren", kommentierte der 31-Jährige seinen Auftritt. "Ich hätte in zwei, drei Passagen ein bisschen mehr ans Limit gehen müssen." Es sei zwar "ein ganz versöhnlicher Jahresabschluss" gewesen, dennoch hoffe er, "dass der Januar besser beginnt als der Dezember aufgehört hat".