Ski alpin Starker Jahresabschluss für deutsche Slalom-Damen

"Natürlich ärgert es mich, dass es wieder so knapp vorbei ist am Podium. Aber irgendwann klappt das schon", sagte Ackermann in der ARD. In ihrem 100. Weltcup-Rennen hatte sie 0,19 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Anfang Dezember hatte sie in Killington den vierten Platz belegt und den zweiten Slalom-Podestplatz ihrer Karriere bereits knapp verpasst.