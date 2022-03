Ski alpin US-Skistar Shiffrin holt den Sieg im Gesamtweltcup

Deutschlands einzige Starterin Kira Weidle fuhr in ihrer schwächeren der beiden Speed-Disziplinen auf den 20. Rang. Die Starnbergerin blickt mit "sehr gemischten Gefühlen" auf die Saison zurück. Einem schlechten Start in den Winter folgte Platz zwei Mitte Januar in der Abfahrt von Zauchensee. Dann der bittere vierte Platz bei Olympia und anschließend der Trainingssturz in Crans Montana.

"Es gab Dinge, die gut waren, aber es gibt auch Dinge, die es zu ändern gilt. Auch diese Stürze, das sind Dinge, die völlig untypisch sind für mich", zog die gebürtige Stuttgarterin am ZDF-Mikro Bilanz. Nun heißt es erstmal: "Erholen und umso motivierter in die neue Saison starten".