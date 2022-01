Ski alpin "Machen uns stärker": Shiffrin/Kilde auf Goldmission

Seitdem werden die gegenseitigen Lobeshymnen (zunächst) in den sozialen Medien ausgetauscht. "Der Begriff außergewöhnlich ist noch zu milde für deine Leistung", feierte Shiffrin zuletzt etwa den historischen Kitzbühel-Sieg ihres Freundes auf Instagram. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) gibt es die nächste Chance auf eine gemeinsame Party. Denn in China zählen beide - auch dank des jeweils anderen - zu den großen Gold-Favoriten.