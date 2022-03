Ski alpin Nur Ferstl in Top Ten: Deutsche Ski-Asse fahren hinterher

Zweiter wurde der im Abfahrts-Gesamtklassement führende Lokalmatador Aleksander Aamodt Kilde. Den dritten Platz teilten sich die zeitgleichen Schweizer Niels Hintermann und Beat Feuz. Der Norweger Kjetil Jansrud beendete seine Karriere, in der er insgesamt fünf olympische Medaillen gewann, als 52. und mit großen Emotionen. Der 36-Jährige sank auf die Knie und küsste den Schnee im Zielraum. Danach nahmen ihn seine Teamkollegen auf die Schultern - bejubelt von den Zuschauern und etlichen anderen Fahrern. Am Sonntag steht zum Abschluss in Kvitfjell noch ein Super-G an.

