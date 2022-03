Ski alpin Dürr verpasst Weltcup-Titel - mit "Schwung zum Saisonfinale"

"Man darf sich einfach derzeit nichts erlauben, wenn man vorne dabei sein will", analysierte Dürr. 0,34 Sekunden betrug der Rückstand am Ende auf die österreichische Siegerin Katharina Liensberger. Zweite wurde Mina Fürst Holtmann aus Norwegen gefolgt von der Schweizerin Michelle Gisin. Emma Aicher und Jessica Hilzinger komplettierten als 18. und 21. das gute Gesamtergebnis aus deutscher Sicht.

Dass es für eine Podest-Platzierung zwei Top-Fahrten braucht, musste auch Alexander Schmid wieder einmal feststellen. Nachdem der Allgäuer am Sonntag in Kranjska Gora den ersten Lauf als Zweiter beendet hatte, hieß es am Ende Rang fünf. Am Vortag war Schmid auf Platz 14 gefahren. Der Norweger Henrik Kristoffersen feierte einen Doppelsieg.

Die Besten der Alpin-Riege reisen nun weiter nach Frankreich. Beim Saisonfinale in Courchevel/Meribel sind auch Schmid und Dürr mit dabei. Gelingt der Oberbayerin dort der krönende Winter-Abschluss? "Ich hoffe, dass ich den Schwung zum Saisonfinale mitnehmen kann und da vielleicht die Hundertstel auf meiner Seite habe", sagte Dürr.