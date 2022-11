Ski alpin Dreßen zurück auf der Skipiste: "Will dahin, wo ich war"

Dreßens Motivation ist zurück

Um sich an seinen letzten Weltcup-Auftritt zu erinnern, musste Dreßen kurz überlegen. "Das war vor dem ersten Lockdown. Schon brutal lang her", sagte der Oberbayer. Zuerst bremste den Athleten vom SC Mittenwald eine Hüft-Operation aus. Dann sorgte ein Eingriff am vorgeschädigten rechten Knie dafür, dass der Deutsche die gesamte vergangene Saison inklusive Olympia verpasste. Mittlerweile hat Dreßen wieder "vollstes Vertrauen" in seinen Körper. "Für mich ist die größte Beruhigung, dass jetzt alles passt", sagte er.