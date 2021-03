Ski alpin Keine Top Ten für deutsche Abfahrer in Saalbach

Baumann dagegen war froh, überhaupt am Start stehen zu können. Der Super-G-Vizeweltmeister hatte sich bei der WM-Abfahrt bei einem Sturz im Zielauslauf einen Gehirnerschütterung zugezogen. "Die zwei Wochen nach der "Brezn" waren intensiv von der Reha her", schilderte der gebürtige Tiroler seine Vorbereitung auf Saalbach. Am Samstag nun sei es erstmals wieder so gewesen, "dass ich im Starthaus stand und bereit war. Das war ein cooles Gefühl. Ich bin zufrieden." Er wisse nun, "dass ich morgen im Super-G wieder auf meine alte Stärke bauen kann". Der Super-G von Saalbach steht am Sonntag um 10.30 Uhr an.