Ski alpin Bald Speed-Queen? Rebensburg grübelt nach Sieg

Ihre starke Form nach dem Erfolg von Lake Louise und davor den Rängen vier und neun in den Abfahrten hat sie klar registriert. "Jetzt muss ich überlegen, ob ich Abfahrten auslasse - das war ja der ursprüngliche Plan", sagt sie. "Diese drei Speed-Tage sprechen eher dafür, dass wir da nicht locker lassen", meint auch Coach Graller.

Eine Entscheidung wollen die beiden demnächst treffen, denn am Samstag (10.30 Uhr) steht in St. Moritz der nächste Super-G an, gefolgt von einem Riesenslalom am Dienstag in Courchevel.

Es spricht für Rebensburgs Klasse und Form, dass sie sich aussuchen kann, in welche Rennen sie als Mitfavoritin gehen will. Im Verband sorgte ihr Erfolg von Kanada ebenso wie jener von Thomas Dreßen in der Abfahrt eine Woche davor für Erleichterung. "Natürlich sind solche Siege Balsam für die Seele", sagt Alpinchef Wolfgang Maier der dpa. "Die Saison ist lang, wir müssen kontinuierlich arbeiten. Aber es ist natürlich gut, wenn wir jetzt schonmal ein Polster haben."