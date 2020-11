Skepsis der Rentenversicherung Verwaltungskosten belasten Grundrente schwer

Auf 1,3 Milliarden Euro werden die Ausgaben allein für 2021 geschätzt, in späteren Jahren dann auf 1,6 Milliarden Euro. Hinzu kommen allerdings Verwaltungskosten von 410 Millionen Euro im Einführungsjahr und von 200 Millionen Euro in den Folgejahren – und die stehen in einem sehr ungünstigen Verhältnis zu sonstigen Verwaltungsausgaben. „Gewöhnlich verzeichnen wir Kosten von etwa 1,3 Prozent der Gesamtausgaben in der Rentenversicherung“, sagte DRV-Direktor Stephan Fasshauer am Donnerstag vor Journalisten. Die Verwaltungskosten für den Grundrentenzuschlag hingegen „werden in der Aufbauphase etwa 24 Prozent der gesamten Ausgaben ausmachen“. Dauerhaft werde mit etwa 13 Prozent gerechnet.