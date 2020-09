Skepsis bleibt Ifo-Geschäftsklima hellt sich fünften Monat in Folge auf

Das Ifo-Geschäftsklima gilt als der wichtigste konjunkturelle Frühindikator Deutschlands. Jeden Monat werden etwa 9000 Unternehmen nach ihrer wirtschaftlichen Einschätzung befragt.

"So erbaulich der weitere Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex ist, das berühmte Haar in der Suppe gibt es dennoch. Durch Europa schwappt eine zweite Corona-Welle", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Besonders die Entwicklungen in Frankreich seien eine schlechte Nachricht für die deutsche Exportwirtschaft. Ähnliches sei in etwas abgemilderter Form auch für den deutschen Dienstleistungssektor auszumachen.

"Die Erholung der deutschen Wirtschaft geht weiter, auch wenn sich das Aufwärtstempo nicht zuletzt wegen einer drohenden zweiten Corona-Welle verlangsamen wird" sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Ein erneutes Schrumpfen der Wirtschaft sei aber auch bei einer zweiten Corona-Welle nicht zu erwarten. Die Landesregierungen würden angesichts der hohen Kosten nicht nochmals wie im Frühjahr einen undifferenzierten Lockdown erlassen. Zudem sei die US-Wirtschaft trotz der zweiten Corona-Welle im Sommer weiter gewachsen.

