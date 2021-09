Skandal um Impfung Corona-Impfstoff in Ausguss gekippt

Korrupte Ärzte stellen Impfzertifikate aus

Zwei Millionen an verabreichten Impfdosen stehen fast eine Million ungenutzter Impfdosen gegenüber, die Rumänien kurz vor Verfallsdatum bereits an andere Staaten gespendet oder weiterverscherbelt hat. Der Skandal um die sogenannten Waschbeckenimpfungen zieht in Rumänien immer größere Kreise. Der Verdacht ist ungeheuerlich, doch scheint sich bei den mittlerweile angelaufenen Justizermittlungen zu bestätigen: Korrupte Familienärzte stellen auf Bitten ihrer Patienten für Auslandsreisen benötigte Impfzertifikate aus – und verspritzen das Serum in den Ausguss.