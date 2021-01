Situation in Steinheim Corona behindert Ausbildung bei Feuerwehr

Steinheim/Kreis Ludwigsburg - Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Steinheim musste coronabedingt ins Wasser fallen. Den Jahresbericht konnte Kommandant Markus Elsäßer dennoch der Öffentlichkeit präsentieren, wenn auch in einem ungewohnten Rahmen: der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Das war aber gar nicht so verkehrt, denn so erfuhr das Gremium aus erster Hand, wie es bei der Truppe läuft, wo der Schuh drückt und vor allem: Welchen Einfluss die Folgen der Pandemie auf die Arbeit der Kameraden haben. Und Elsäßer zeigte auf, dass es insbesondere an einer Stelle hakt: Der Kommandant kann der Mannschaft gerade kein frisches Blut zuführen.