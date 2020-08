Situation in Marbach und dem Bottwartal „Corona-Lage mit der im März vergleichbar“

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Beginn der Pandemie in Steinheim auf 46, in Marbach auf 70, in Pleidelsheim auf 27, in Affalterbach auf 20, in Erdmannhausen auf 19, in Benningen und in Murr auf jeweils 29. Die anderen Orte im Einzugsgebiet der Marbacher Zeitung sind bislang stabil, was die gesamten Infektionszahlen betrifft: in Großbottwar 20, in Mundelsheim 14 und in Oberstenfeld 35.