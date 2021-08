Single-Charts Helene Fischer toppt "Atemlos durch die Nacht"

Dank der Veröffentlichung neuer Sondereditionen seiner Erfolgsplatte "Trip" verdrängt Cro in den Albumcharts die Vorwochensiegerin Billie Eilish ("Happier Than Ever") vom ersten auf den fünften Platz. Platz zwei geht an Beatles-Legende George Harrison mit "All Things Must Pass". Olaf der Flipper erreicht mit "Liebe ist" Platz drei und die Mittelalter-Rocker von Feuerschwanz schaffen mit "Die letzte Schlacht" Platz vier.