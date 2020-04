Singen mit den App-Stream-Singers Ein Abend, der den Kopf und die Stimme frei macht

Doch zuerst geht es ans Kopfkreisen. Chorleiter Tobias Merkle steht vor den Sängern und lässt sie sich erheben. Die sind bereits an das Einstiegs-Zeremoniell bei den wöchentlichen Proben gewöhnt. „Schultern anspannen und loslassen“, lautet eine Übung, die Lockerung bringen soll und die schließlich von relaxten Gähn- und Stöhn-Lauten abgelöst wird. Mit „Sosasosasosaso“ heißt es kurz darauf, die Tonleiter rauf und runter singen. Weitere Vokale- und Konsonantenduos ertönen im Raum: Etwa „Momomomomom“ oder „Jaso“, bei dem auf ein stimmhaftes „s“ geachtet werden soll. Die Kehlen der Anwesenden öffnen sich zu einer Art Gesang, der tempomäßig an- und abschwillt. Tobias Merkle hat allerhand stimmbildende Übungen und Herausforderungen in petto: Auch die sogenannten Solemisationssilben „do-re-mi-fa-sol-la-ti“, die in Verbindung mit Handzeichen benutzt werden. Das sieht lustig aus und erinnert an Polizisten im Straßenverkehr.