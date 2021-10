Sina Erdrich Neue Deutsche Weinkönigin will das Ahrtal besuchen

Freiburg - Die neu gewählte Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich will das vom Juli-Hochwasser stark getroffene Ahrtal besuchen. „Sobald es der Terminkalender zulässt, werde ich das auf jeden Fall tun“, sagte die 24-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg am Rande einer Veranstaltung des Badischen Weinbauverbandes. Die Bildungswissenschaftlerin stammt aus dem badischen Durbach.