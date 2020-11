Simon Terodde „Ich hätte auch zehn Jahre beim VfB Stuttgart gespielt“

Der Vater ist ein wichtiger Berater

Terodde führt die aktuelle Torschützenliste mit acht Treffern an. Bester Zweitliga-Torjäger war er bereits 2016 mit dem VfL Bochum, 2017 mit dem VfB Stuttgart und 2019 mit dem 1. FC Köln. „Wenn ich Thomas Müller bei den Bayern oder Marco Reus in Dortmund sehe, das sind Karrieren, die sich jeder wünscht“, so Terodde. „Ich hätte auch am liebsten zehn Jahre beim VfL Bochum gespielt oder zehn Jahre in Stuttgart, nur am Ende müssen das alle Seiten auch wollen.“